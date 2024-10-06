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«Локомотив-Кубань» под руководством президента Андрея Ведищева начал сезон с 5-0 и занимает первое место в таблице

«Локомотив-Кубань» идет на 1-м месте в Единой лиге ВТБ с результатом 5-0.

«Локомотив-Кубань» под руководством нового главного тренера Андрея Ведищева в воскресенье одержал пятую подряд победу на старте сезона и возглавил турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Краснодарская команда на выезде сумела переломить ход матча и обыграть санкт-петербургский «Зенит» со счетом 83:76.

Лучшими в составе «Локо» стали Патрик Миллер (19 очков, 5 подборов, 9 передач, 5 перехватов), Антониус Кливленд (17 очков) и Андрей Мартюк (12 очков, 9 подборов, 3 блок-шота).

Андрей Ведищев возглавил команду в августе этого года после расторжения контракта с главным тренером Александером Секуличем. С 2003 года Ведищев занимает пост президента краснодарского клуба.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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