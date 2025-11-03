Хейсен о поведении Винисиуса в класико: «Он извинился, так бывает в футболе. В прессе сделали из этого серьезную проблему, хотя это не так»

Дин Хейсен: Винисиус извинился после класико, в прессе преувеличили проблему.

Дин Хейсен считает, что поведению Винисиуса Жуниора после замены в класико придали слишком большое значение в прессе.

Напомним, вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо. Позже бразилец извинился, но не упомянул главного тренера в заявлении.

Сообщалось , что на первой тренировке после класико Винисиус поговорил с партнерами по команде и извинился перед Алонсо.

«Честно говоря, в прессе пишут много всего, и вы [журналисты] сделали из этого серьезную проблему, но это не так. Он попросил прощения и все. Такие вещи случаются в футболе», – сказал защитник «Реала » на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем ».