Хейсен о поведении Винисиуса в класико: «Он извинился, так бывает в футболе. В прессе сделали из этого серьезную проблему, хотя это не так»
Дин Хейсен: Винисиус извинился после класико, в прессе преувеличили проблему.
Дин Хейсен считает, что поведению Винисиуса Жуниора после замены в класико придали слишком большое значение в прессе.
Напомним, вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо. Позже бразилец извинился, но не упомянул главного тренера в заявлении.
Сообщалось, что на первой тренировке после класико Винисиус поговорил с партнерами по команде и извинился перед Алонсо.
«Честно говоря, в прессе пишут много всего, и вы [журналисты] сделали из этого серьезную проблему, но это не так. Он попросил прощения и все. Такие вещи случаются в футболе», – сказал защитник «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем».
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости