Губернатор Самарской области встретится с игроками и руководством «Крыльев»: «Много эмоций и спекуляций вокруг нашего легендарного клуба. Солдатенков попросил вмешаться в ситуацию»

Губернатор Самарской области анонсировал встречу с игроками «Крыльев Советов».

В матче 11-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» уступили «Локомотиву» – самарцы занимают 10-е место в таблице чемпионата. Ранее появлялась информация, что Игорь Осинькин покинет пост главного тренера команды.

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов ». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков , попросил вмешаться в ситуацию.

Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, еще и за хозяйственной деятельностью.

Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики.

С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой – тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками.

Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены», – написал Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.