Губернатор Самарской области встретится с игроками и руководством «Крыльев»: «Много эмоций и спекуляций вокруг нашего легендарного клуба. Солдатенков попросил вмешаться в ситуацию»
В матче 11-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» уступили «Локомотиву» – самарцы занимают 10-е место в таблице чемпионата. Ранее появлялась информация, что Игорь Осинькин покинет пост главного тренера команды.
«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию.
Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, еще и за хозяйственной деятельностью.
Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики.
С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой – тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками.
Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены», – написал Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.
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