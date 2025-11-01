  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Бернли», «МЮ» против «Ноттингема», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» примет «Виллу»
2

Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Бернли», «МЮ» против «Ноттингема», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» примет «Виллу»

В АПЛ пройдут матчи 10-го тура.

В субботу «Арсенал» сыграет с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» – с «Ноттингем Форест», «Челси» встретится с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» примет «Астон Виллу».

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом».

Чемпионат Англии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2708 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoБернли
logoМанчестер Юнайтед
logoБрентфорд
logoФулхэм
logoБрайтон
logoАрсенал
logoНоттингем Форест
logoКристал Пэлас
logoЛидс
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
logoБорнмут
logoЧелси
logoВест Хэм
logoТоттенхэм
logoАстон Вилла
logoЭвертон
logoСандерленд
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Новый контракт РПЛ и «Матч ТВ», ЦСКА подарил Челестини победу на 50-летие, Медведев вылетел с «Мастерса», СКА опять проиграл, CAS допустил российских саночников и другие новости
24 минуты назад
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
44 минуты назадТесты и игры
Дмитрий Сенников: «Краснодар» с опаской играет с сильными командами. «Спартак» может преподнести сюрприз»
сегодня, 02:32
Терри высмеял слова о том, что «Тоттенхэм» больше «Челси»: «Шпоры» пригласили меня на матч. Сказали, что в 17:29 – экскурсия по комнате с трофеями, а в 17:30 я уже буду на трибуне»
вчера, 22:15
Ташуев о влиятельности тренеров: «Семак – шесть раз чемпион страны, Мусаев – молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. А Карпин разве что-то выиграл? Надо сначала добиться успеха»
вчера, 21:56
«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)
вчера, 21:49
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Аугсбург», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
вчера, 21:28
Пеп Гвардиола: «В Мюнхене слышал, что АПЛ сложнее, каждый может обыграть каждого. «Сити» с «Ливерпулем» изменили это, но сейчас все возвращается. Как и в НБА, тут нет доминирующего клуба»
вчера, 21:23
Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они благодаря Абрамовичу потратили много денег и купили титулы. Но больше всех в Лондоне «Арсенал»
вчера, 21:05
Килиан Мбаппе: «Реал» – лучший клуб мира, «ПСЖ» – один из лучших. У «Мадрида» более богатая история, культура тоже разная»
вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Шнякин о новом контракте «Матч ТВ» с РПЛ: «На канале собраны опытнейшие профи, при которых показ нашего футбола вышел на принципиально новый уровень»
7 минут назад
«Бернли» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
27 минут назад
Сергей Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак». Спросите у Пятибратова, Черчесова и других»
55 минут назад
«Рубин» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:45
сегодня, 03:25
Ковач об 1:0 с «Аугсбургом»: «Мы недовольны тем, как владели мячом, но проявили самоотдачу, страсть и настрой»
сегодня, 03:16
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:45
сегодня, 02:58
Первая лига. «Урал» примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Торпедо» в понедельник
сегодня, 02:48
«Дортмунд» выиграл 4-й матч подряд и вышел на 2-е место в Бундеслиге
сегодня, 02:18
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Седьмой пенальти в шести матчах, обидно. Связываю их с нашей нелепостью в первую очередь»
вчера, 21:57
Чемпионат Испании. «Хетафе» обыграл «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу
вчера, 21:56Live