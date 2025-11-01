Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Бернли», «МЮ» против «Ноттингема», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» примет «Виллу»
В АПЛ пройдут матчи 10-го тура.
В субботу «Арсенал» сыграет с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» – с «Ноттингем Форест», «Челси» встретится с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» примет «Астон Виллу».
В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом».
Чемпионат Англии
10-й тур
1 ноября 15:00, Турф Муур
1 ноября 15:00, Селхерст Парк
Не начался
1 ноября 15:00, Крэйвен Коттэдж
Не начался
1 ноября 15:00, Сити Граунд
Не начался
1 ноября 15:00, Фолмер AMEX Стэдиум
1 ноября 17:30, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
1 ноября 20:00, Энфилд
Не начался
2 ноября 14:00, Стадион Лондон
2 ноября 16:30, Этихад
Не начался
3 ноября 20:00, Стэдиум оф Лайт
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2708 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости