«Иди ## ###, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» вновь скандировали кричалку в адрес тренера – на матче с «Факелом»
Фанаты «Торпедо» скандировали нецензурную кричалку про Олега Кононова.
Болельщики «Торпедо» вновь скандировали нецензурную кричалку про Олега Кононова.
Московский клуб проиграл «Факелу» на выезде в 17-м туре Лиги PARI (2:0).
По ходу матча болельщики «Торпедо» кричали «Иди ## ###, Кононов Олег». Ранее они скандировали похожую кричалку на матчах с «Челябинском» и «Нефтехимиком».
Кононов вернулся на пост главного тренера «Торпедо» в октябре – спустя 2 месяца после увольнения из клуба. Автозаводцы занимают предпоследнее 17-е место в таблице, набрав 14 очков.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости