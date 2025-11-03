«Иди ## ###, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» вновь скандировали кричалку в адрес тренера – на матче с «Факелом»

Фанаты «Торпедо» скандировали нецензурную кричалку про Олега Кононова.

Московский клуб проиграл «Факелу » на выезде в 17-м туре Лиги PARI (2:0).

По ходу матча болельщики «Торпедо » кричали «Иди ## ###, Кононов Олег». Ранее они скандировали похожую кричалку на матчах с «Челябинском» и «Нефтехимиком».

Кононов вернулся на пост главного тренера «Торпедо» в октябре – спустя 2 месяца после увольнения из клуба. Автозаводцы занимают предпоследнее 17-е место в таблице, набрав 14 очков.