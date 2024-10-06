В Турции пожизненно лишили лицензий 61-летнего судейского наблюдателя и 24-летнюю женщину-арбитра после слива их предположительного секс-видео. Члены совета просмотрели ролик перед принятием решения

В Турции отстранили судейского наблюдателя и женщину-арбитра из-за секс-видео.

Арбитражный совет Федерации футбола Турции принял такое решение после того, как видеозапись предположительного полового акта 61-летнего мужчины и 24-летней девушки стала достоянием общественности. Пожизненное аннулирование лицензий, ранее назначенное дисциплинарными комиссиями, было одобрено единогласно и является окончательным.

Уточняется, что совет, состоящий из 7 человек, ознакомился с письменными заявлениями виновников процесса, а также просмотрел само порнографическое видео перед принятием решения.

61-летний судейский наблюдатель настаивал на том, что в рабочих инструкциях не содержится никаких препятствий для романтических отношений арбитров, а также подчеркивал, что видеозапись была опубликована без его разрешения.

Девушка, в свою очередь, утверждает, что не имеет ничего общего с героиней видео. Она указывает на плохое качество записи и тот факт, что не выкладывала его в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что видеозапись была распространена через учетную запись, зарегистрированную в России.