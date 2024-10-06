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«Ювентус» – «Кальяри». Онлайн-трансляция начнется в 13:30

«Ювентус» примет «Кальяри» в 7-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 13:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoсерия А Италия
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