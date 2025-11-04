  • Спортс
Дьокереш не сыграет со «Славией», сообщил Артета: «Нам предстоит определить степень повреждения. Плохой знак, особенно для взрывного игрока»

Микель Артета, Дьокереш не сыграет со «Славией».

Микель Артета подтвердил, что Виктор Дьокереш не сыграет со «Славией» в Лиге чемпионов.

Нападающий «Арсенала» почувствовал мышечный дискомфорт во время матча с «Бернли» (2:0) в субботу и был заменен после 1-го тайма.

«Он точно не сыграет. Сегодня он не тренировался, и в ближайшие несколько дней нам нужно провести еще несколько тестов, чтобы определить степень повреждения, но в этом матче он сыграть не сможет.

Это беспокоит меня, потому что у него так часто были проблемы с мышцами, но ему пришлось покинуть поле. Он что-то чувствовал, а это плохой знак, особенно для очень взрывного игрока, поэтому мы углубимся в ситуацию, чтобы понять, насколько серьезна его травма, и сообщим, когда у нас будет больше информации.

Конечно, после матча он был очень разочарован, но это часть футбола. В конце концов, если вы ожидаете, что все всегда будет идти по плану, этого не произойдет. Если у него будут трудности, мы поможем ему с ними справиться. Он был в прекрасной форме и в отличном настроении, он очень важен для команды. Но завтра он не сыграет», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Арсенала»
