«Реал» предложил жителям соседних с «Бернабеу» домов звукоизолировать жилища. Люди отказались, им мешает не только шум, но и посетители концертов

«Реал» предложил жителям соседних с «Бернабеу» домов звукоизолировать жилища.

Ранее стало известно, что «Реал» отменил все концерты на «Сантьяго Бернабеу» до весны 2025 года из-за жалоб жителей соседних домов.

Решение заморозить все мероприятия, запланированные на конец 2024 года, также парализовало работы на парковках «Сантьяго Бернабеу» и в туннеле, который должен был соединить их со стадионом. Ряд текущих работ сосредоточен непосредственно на звукоизоляции стадиона в соответствии с нормами шума, установленными властями Мадрида .

Вместе с тем сообщается, что предложение о звукоизоляции соседних домов, выдвинутое журналистом Рамоном Альваресом де Моном, было отклонено представителями двух местных общин. Жители высказывают недовольство не только из-за шума, но преимущественно из-за скопления большего количества людей, которые находятся на улице несколько часов до и после мероприятий, также оставляя после себя грязь.

По этой причине соседи намерены продолжать бороться за то, чтобы на стадионе «Сантьяго Бернабеу » проходили только спортивные матчи, как это изначально предусмотрено правилами.

«Реал» отменил концерты на «Бернабеу» с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума