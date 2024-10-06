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«Реал» предложил жителям соседних с «Бернабеу» домов звукоизолировать жилища. Люди отказались, им мешает не только шум, но и посетители концертов

«Реал» предложил жителям соседних с «Бернабеу» домов звукоизолировать жилища.

Ранее стало известно, что «Реал» отменил все концерты на «Сантьяго Бернабеу» до весны 2025 года из-за жалоб жителей соседних домов.

Решение заморозить все мероприятия, запланированные на конец 2024 года, также парализовало работы на парковках «Сантьяго Бернабеу» и в туннеле, который должен был соединить их со стадионом. Ряд текущих работ сосредоточен непосредственно на звукоизоляции стадиона в соответствии с нормами шума, установленными властями Мадрида.

Вместе с тем сообщается, что предложение о звукоизоляции соседних домов, выдвинутое журналистом Рамоном Альваресом де Моном, было отклонено представителями двух местных общин. Жители высказывают недовольство не только из-за шума, но преимущественно из-за скопления большего количества людей, которые находятся на улице несколько часов до и после мероприятий, также оставляя после себя грязь.

По этой причине соседи намерены продолжать бороться за то, чтобы на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходили только спортивные матчи, как это изначально предусмотрено правилами.

«Реал» отменил концерты на «Бернабеу» с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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