Де Брюйне о травме бедра: «Я уже на пути к возвращению! Операция прошла отлично»
Полузащитник «Наполи» получил травму двуглавой мышцы правого бедра в 1-м тайме матча Серии А с «Интером» (3:1). Футболист схватился за заднюю поверхность бедра сразу после реализованного пенальти на 33-й минуте.
На прошлой неделе бельгиец был прооперирован в Антверпене. Сообщалось, что хавбек пропустит от 3 до 4 месяцев.
«Всем привет! Как вы знаете, я временно выбыл.
Хорошая новость: операция прошла отлично. Я уже на пути к возвращению!
Спасибо за все сообщения! 💙», – написал де Брюйне в соцсетях.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Кевина де Брюйне
