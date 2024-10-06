«Краснодар» выиграл 8 матчей РПЛ подряд с общим счетом 21:4, поражений нет с прошлого сезона. Дальше – «Спартак»

«Краснодар» продлил серию побед в Мир РПЛ до 8 матчей.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Химки » (4:0) в 11-м туре.

В этом сезоне «быки» еще ни разу не проиграли в чемпионате. Они стартовали с трех ничьих, после чего победили 8 раз подряд с общим счетом 21:4.

19 октября «Краснодар » выступит в гостях у «Спартака».