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«Краснодар» выиграл 8 матчей РПЛ подряд с общим счетом 21:4, поражений нет с прошлого сезона. Дальше – «Спартак»

«Краснодар» продлил серию побед в Мир РПЛ до 8 матчей.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Химки» (4:0) в 11-м туре.

В этом сезоне «быки» еще ни разу не проиграли в чемпионате. Они стартовали с трех ничьих, после чего победили 8 раз подряд с общим счетом 21:4.

19 октября «Краснодар» выступит в гостях у «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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