«Краснодар» выиграл 8 матчей РПЛ подряд с общим счетом 21:4, поражений нет с прошлого сезона. Дальше – «Спартак»
«Краснодар» продлил серию побед в Мир РПЛ до 8 матчей.
Команда Мурада Мусаева разгромила «Химки» (4:0) в 11-м туре.
В этом сезоне «быки» еще ни разу не проиграли в чемпионате. Они стартовали с трех ничьих, после чего победили 8 раз подряд с общим счетом 21:4.
19 октября «Краснодар» выступит в гостях у «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости