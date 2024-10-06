Вратарь СКА Серебряков переходит в ЦСКА («СЭ»)
Никита Серебряков продолжит карьеру в ЦСКА.
Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Также отмечается, что Иван Просветов покинет ЦСКА. Ранее появилась информация, что вратарь может перейти в «Динамо».
В нынешнем сезоне Никита Серебряков провел 5 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,70 шайбы и отражая 87,4% бросков.
Голкипер перешел в СКА в результате обмена из «Адмирала» в 2023 году.
Статистику голкипера можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости