Вратарь СКА Серебряков переходит в ЦСКА («СЭ»)

Никита Серебряков продолжит карьеру в ЦСКА.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Также отмечается, что Иван Просветов покинет ЦСКА . Ранее появилась информация , что вратарь может перейти в «Динамо».

В нынешнем сезоне Никита Серебряков провел 5 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 3,70 шайбы и отражая 87,4% бросков.

Голкипер перешел в СКА в результате обмена из «Адмирала» в 2023 году.

Статистику голкипера можно изучить здесь .