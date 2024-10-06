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Вратарь СКА Серебряков переходит в ЦСКА («СЭ»)

Никита Серебряков продолжит карьеру в ЦСКА.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Также отмечается, что Иван Просветов покинет ЦСКА. Ранее появилась информация, что вратарь может перейти в «Динамо».

В нынешнем сезоне Никита Серебряков провел 5 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,70 шайбы и отражая 87,4% бросков.

Голкипер перешел в СКА в результате обмена из «Адмирала» в 2023 году.

Статистику голкипера можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoЦСКА
logoСКА
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logoНикита Серебряков
logoСпорт-Экспресс
logoИван Просветов
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