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Сваймен подписал 8-летний контракт с «Бостоном» с зарплатой 8,25 млн долларов в год

«Бостон» и Джереми Сваймен подписали контракт на 66 миллионов долларов.

«Брюинс» согласовали с 25-летним голкипером договор на 8 лет и средней зарплатой 8,25 миллиона долларов в год.

Прежде вратарь находился в статусе ограниченно свободного агента. Ранее его кэпхит составлял 3,47 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Джереми Сваймен провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 25 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,6% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 12 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,3% бросков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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