«Милан» опустился на 6-е место в Серии А. Лидирует «Наполи», «Интер» – 2-й, «Ювентус» – 3-й
«Милан» выбыл из первой четверки в таблице Серии А.
Команда Паулу Фонсеки сегодня уступила «Фиорентине» (1:2) в 7-м туре. У нее осталось 11 очков.
«Россонери» по итогам тура опустились с третьего на шестое место. Их опережают «Наполи» (16 очков), «Интер» (14), «Ювентус», «Лацио» и «Удинезе» (по 13). Столько же баллов, сколько у «Милана», набрал «Торино».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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