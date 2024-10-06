«Милан» опустился на 6-е место в Серии А. Лидирует «Наполи», «Интер» – 2-й, «Ювентус» – 3-й

«Милан» выбыл из первой четверки в таблице Серии А.

Команда Паулу Фонсеки сегодня уступила «Фиорентине» (1:2) в 7-м туре. У нее осталось 11 очков.

«Россонери» по итогам тура опустились с третьего на шестое место. Их опережают «Наполи » (16 очков), «Интер » (14), «Ювентус », «Лацио » и «Удинезе» (по 13). Столько же баллов, сколько у «Милана », набрал «Торино».