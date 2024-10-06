Дмитрий Губерниев: «После слов про бомбометание Вяльбе превратилась в персонажа нерукопожатного. С мракобесами мне не по пути»

Дмитрий Губерниев сообщил, что не пожмет руку Елене Вяльбе.

– Какие у вас сейчас отношения с Вяльбе?

– У меня нет никаких отношений. Я просто считаю, что после слов про бомбометание в сторону Лондона она превратилась для нормальных людей в персонажа нерукопожатного. С мракобесами мне не по пути.

– С чего начался ваш конфликт? Где начало этой истории?

– Я даже не хочу об этом говорить. Единственное, к чему отношусь с уважением, к ее спортивным заслугам. За неё болел очень, мы с ней общались в свое время. Она действительно выдающаяся, великая спортсменка. Но ее последние высказывания… Я вообще задумываюсь – человек может такие вещи говорить? Мне кажется, даже врачи бессильны, – рассказал Губерниев .

Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»