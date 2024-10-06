«Айнтрахт» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Бавария» сыграет в гостях с «Айнтрахтом» в 6-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3». Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги