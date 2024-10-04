Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Анжер», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» и «Гавр» Кузяева проведут матчи в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи 7-го тура.
В пятницу «Марсель» примет «Анжер».
В субботу «Лилль» сыграет с «Тулузой», «Монако» Александра Головина встретится с «Ренном».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева в гостях сыграет с «Брестом», «ПСЖ» будет противостоять «Ницце».
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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