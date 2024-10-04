Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Анжер», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» и «Гавр» Кузяева проведут матчи в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи 7-го тура.

В пятницу «Марсель » примет «Анжер».

В субботу «Лилль » сыграет с «Тулузой», «Монако » Александра Головина встретится с «Ренном».

В воскресенье «Гавр » Далера Кузяева в гостях сыграет с «Брестом», «ПСЖ » будет противостоять «Ницце».

Чемпионат Франции

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1