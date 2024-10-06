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НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» и «Денвер» снова сыграют в Абу-Даби, «Лейкерс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся пять встреч.

«Бостон» снова встретится с «Денвером» в Абу-Даби.

Леброн Джеймс может первый раз сыграть с сыном в матче «Лейкерс» против «Финикса».

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
предсезонные матчи
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logoШарлотт
logoДенвер
logoДетройт
logoЛейкерс
logoМилуоки
logoНью-Йорк
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