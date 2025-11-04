«Сандерленд» идет 4-м в АПЛ. До «Арсенала» 7 очков – как у «Ливерпуля» и «Борнмута»
«Сандерленд» занимает четвертое место в чемпионате Англии.
«Сандерленд» идет четвертым в турнирной таблице АПЛ.
Команда Режиса Ле Бри сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) в 10-м туре Премьер-лиги.
На счету клуба 18 очков – столько же у идущего третьим «Ливерпуля» и «Борнмута», занимающего 5-е место в таблице. Все они на 7 очков отстают от лидирующего в лиге «Арсенала» (25).
«Манчестер Сити» с 19 баллами располагается на 2-м месте в чемпионате.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
