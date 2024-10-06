  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная России может провести открытую тренировку для болельщиков в октябре («Матч ТВ»)
38

Сборная России может провести открытую тренировку для болельщиков в октябре («Матч ТВ»)

Сборная России может провести открытую тренировку в октябре.

По информации «Матч ТВ», РФС прорабатывает вариант с проведением открытой тренировки для болельщиков.

Сбор национальной команды начнется 7 октября в Новогорске.

В субботу генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. Также он отметил, что в течение двух дней РФС ждет окончательного ответа от Федерации футбола Пакистана по поводу игры в октябре.

Федерация футбола Пакистана: «Проведение матча с Россией в октябре невозможно из‑за нехватки времени. Что касается ноября, то это зависит от РФС» 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
болельщики
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Митрофанов о сборной в октябре: «Команда соберется в Новогорске. Мы разочарованы поведением Федерации Пакистана. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора»
13вчера, 16:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Локо» примет «Крылья», «Краснодар» сыграет с «Химками», «Динамо» Москва против ЦСКА, «Факел» встречается с «Динамо» Махачкала
94213 минут назадLive
«Реал» предложит выбывшему на 8-10 месяцев Карвахалю новый контракт
2042 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Кальяри», «Милан» в гостях у «Фиорентины»
5644 минуты назадLive
Магуайр выступил в защиту тен Хага: «Нужно смотреть на себя. Легко обвинять других»
23сегодня, 10:15
Медведев о травме Глушенкова: «Информация имеет чувствительный конфиденциальный характер. С «Войводиной» точно сыграть не сможет»
24сегодня, 10:12
«Динамо» выиграло у ЦСКА три раза подряд и выглядит фаворитом сегодня
сегодня, 10:00Реклама
Винисиус пропустит матчи сборной Бразилии из-за травмы шейного отдела (Аранча Родригес)
53сегодня, 09:44
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет в гостях с «Левадиакосом» после трех поражений подряд. Спортс’’ покажет матч с комментарием Керимова и Лукомского
сегодня, 09:30Видео
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Виллы», «Челси» примет «Ноттингем», «Тоттенхэм» сыграет с «Брайтоном»
361сегодня, 09:20
Зарема Салихова: «Спартак» пинал Шамара, как брошенного щенка, издевался, скидывал в аренду, не давая даже шанса. Если Станковичу нужен гладиатор, он его получит»
25сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Калуга» – «Велес», «Текстильщик» сыграет с «Кубанью», «Сибирь» и «Спартак» Кострома голов не забили
5 минут назадLive
Первая лига. «Шинник» – «Енисей», «Балтика» примет «Нефтехимик», «Сочи» против «Чайки»
1112 минут назад
Дьяков о 0:3 «Ростова» со «Спартаком»: «Первый гол все испортил, сколько таких пропустили в прошлом сезоне? Все голы «Спартака» были забиты из ничего, оборона не блистала»
212 минут назад
«Факел» – «Динамо» Махачкала. Марков, Ильин, Агаларов, Касинтура играют. Онлайн-трансляция
513 минут назадLive
Влахович забил в 3-м матче подряд. Он 3-й бомбардир в Серии А
117 минут назад
Лизаразю об Энрике и отстранении Дембеле: «Не следует путать власть с авторитаризмом! Это было немного грубо, особенно зная умонастроение Усмана»
424 минуты назад
Президент «Ростова» о 3 поражениях в 4 играх РПЛ: «Что-то делаем не так. Ситуацию нужно исправлять. Одна-две победы – и все будет нормально»
227 минут назад
«Ювентус» – «Кальяри». 1:0 – Влахович реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
1227 минут назадLive
Гризманн хотел уйти из сборной еще в 2019-м. Дешам приехал в Мадрид и убедил его остаться (Téléfoot)
238 минут назад
Джунтоли о сокращении бана Погба за допинг: «Ювентусу» нужно дождаться окончательного результата апелляции. Он был отличным игроком, но долго отсутствовал»
52 минуты назад