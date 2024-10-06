Сборная России может провести открытую тренировку для болельщиков в октябре («Матч ТВ»)

Сборная России может провести открытую тренировку в октябре.

По информации «Матч ТВ», РФС прорабатывает вариант с проведением открытой тренировки для болельщиков.

Сбор национальной команды начнется 7 октября в Новогорске.

В субботу генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. Также он отметил, что в течение двух дней РФС ждет окончательного ответа от Федерации футбола Пакистана по поводу игры в октябре.

Федерация футбола Пакистана: «Проведение матча с Россией в октябре невозможно из‑за нехватки времени. Что касается ноября, то это зависит от РФС»