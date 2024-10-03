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НФЛ. 5-я неделя. «Атланта» сыграет с «Тампа-Бэй», «Хьюстон» против «Баффало» и другие матчи

«Атланта» сыграет с «Тампа-Бэй» в первом матче пятой недели НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

5-я неделя

4 октября

АтлантаТампа-Бэй – 3.15

6 октября

МиннесотаНью-Йорк Джетс – 16.30

ДжексонвиллИндианаполис – 20.00

Нью-ИнглендМайами – 20.00

ХьюстонБаффало – 20.00

ЦинциннатиБалтимор – 20.00

ЧикагоКаролина – 20.00

ВашингтонКливленд – 20.00

ДенверЛас-Вегас – 23.05

Сан-ФранцискоАризона – 23.05

Лос-Анджелес РэмсГрин-Бэй – 23.05

СиэтлНью-Йорк Джайентс – 23.05

7 октября

ПиттсбургДаллас – 3.20

8 октября

Канзас-СитиНью-Орлеан – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Мария Селенкова
logoНью-Ингленд
результаты
logoНФЛ
logoВашингтон
logoНью-Йорк Джайентс
logoБаффало
logoМайами
logoНью-Йорк Джетс
logoБалтимор
logoЦинциннати
logoКливленд
logoПиттсбург
logoХьюстон
logoИндианаполис
logoДжексонвилл
logoДенвер
logoКанзас-Сити
logoЛас-Вегас
logoДаллас
logoЧикаго
logoГрин-Бэй
logoМиннесота
logoАтланта
logoКаролина
logoНью-Орлеан
logoТампа-Бэй
logoАризона
logoСан-Франциско
logoСиэтл
logoЛос-Анджелес Рэмс
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