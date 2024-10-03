НФЛ. 5-я неделя. «Атланта» сыграет с «Тампа-Бэй», «Хьюстон» против «Баффало» и другие матчи
«Атланта» сыграет с «Тампа-Бэй» в первом матче пятой недели НФЛ.
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Регулярный чемпионат
5-я неделя
4 октября
6 октября
Миннесота – Нью-Йорк Джетс – 16.30
Джексонвилл – Индианаполис – 20.00
Нью-Ингленд – Майами – 20.00
Цинциннати – Балтимор – 20.00
Сан-Франциско – Аризона – 23.05
Лос-Анджелес Рэмс – Грин-Бэй – 23.05
Сиэтл – Нью-Йорк Джайентс – 23.05
7 октября
8 октября
Канзас-Сити – Нью-Орлеан – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
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