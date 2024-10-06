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Серебряков вскоре может покинуть СКА и перейти в «Динамо» Москва («СЭ»)

Вратарь Никита Серебряков может покинуть СКА в ближайшее время.

Наиболее вероятным вариантом развития ситуации является переход 28-летнего голкипера в московское «Динамо», как сообщает «Спорт-Экспресс». 

Серебряков в этом сезоне провел 4 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ (85,9% сэйвов при коэффициенте надежности 4,12).

Ротенберг о замене Плешкова после 2-го гола «Северстали»: «Кто сказал, что рановато? Взбодрили СКА, дали шанс Серебрякову. Впереди много матчей, нужны все»

Третья тройка «Северстали» обыграла СКА. Ротенберг похвалил чужого вратаря и поменял своих

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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возможные переходы
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