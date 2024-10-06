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  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 7 туров. «Ман Сити» и «Арсенал» отстают на очко, «Челси» и «Вилла» – на 4. «МЮ» идет 14-м
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«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 7 туров. «Ман Сити» и «Арсенал» отстают на очко, «Челси» и «Вилла» – на 4. «МЮ» идет 14-м

«Ливерпуль» сохранил первое место в АПЛ по итогам 7-го тура.

Команда Арне Слота победила «Кристал Пэлас» и лидирует в таблице с 18 очками.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» отстают на один балл, «Челси» и «Астон Вилла» – на четыре.

«Манчестер Юнайтед» набрал 8 очков и идет на 14-м месте.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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