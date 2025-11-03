Алонсо о матче с «Ливерпулем»: «Я был счастлив играть там, это помогло мне оказаться здесь сегодня. Игроки «Реала» умеют правильно реагировать в напряженной обстановке»

Хаби Алонсо про «Ливерпуль»: я был счастлив играть там, приятно вернуться.

Хаби Алонсо поделился эмоциями перед матчем с «Ливерпулем ».

«Реал» под руководством Алонсо завтра сыграет в гостях с мерсисайдцами в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Экс-полузащитник выступал за «красных» с 2004 по 2009 год.

О возвращении в Ливерпуль

«Всегда приятно возвращаться туда, где тебя так любили».

О периоде в «Ливерпуле»

«Это много значит, это не просто мимолетный опыт. Я провел там пять лет и многому научился. Не только игре, но и мышлению. Это помогло мне оказаться здесь сегодня. Как любитель футбола, ты счастлив играть за такой клуб».

Об «Энфилде» и атмосфере на стадионе

«Многие из игроков испытали это – недавно с худшей стороны, а не так давно и с лучшей. Есть моменты в игре, когда кажется, что это сила, но это очень опытные игроки, которые умеют правильно реагировать в напряженной обстановке. Играть должны футболисты, я не могу делать это, сидя на тренерской скамейке», – сказал главный тренер «Реала ».