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«Алавес» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

«Барселона» сыграет в гостях с «Алавесом» в 9-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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