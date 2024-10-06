Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с УНИКСом, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся пять матчей.
«Уралмаш» встретится с УНИКСом. «Зенит» примет «Локомотив-Кубань».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Зенит – 4-0, Локомотив-Кубань – 4-0, ЦСКА – 4-1, Пари Нижний Новгород – 4-1, Уралмаш – 2-1, УНИКС – 2-2, Самара – 1-2, Автодор – 1-3, Енисей – 1-3, Парма – 1-3, МБА-МАИ – 0-4, Астана – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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