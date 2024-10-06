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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с УНИКСом, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся пять матчей.

«Уралмаш» встретится с УНИКСом. «Зенит» примет «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Зенит – 4-0, Локомотив-Кубань – 4-0, ЦСКА – 4-1, Пари Нижний Новгород – 4-1, Уралмаш – 2-1, УНИКС – 2-2, Самара – 1-2, Автодор – 1-3, Енисей – 1-3, Парма – 1-3, МБА-МАИ – 0-4, Астана – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoАвтодор
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoСамара
logoПарма
logoМБА-МАИ
logoУралмаш
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