ЦСКА может обменять Просветова в «Динамо» («Матч ТВ»)

Иван Просветов может перейти в «Динамо» из ЦСКА.

ЦСКА предлагает голкипера для обмена, об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что этим вариантом заинтересовалось московское «Динамо ».

Иван Просветов вернулся в Россию в этом сезоне из НХЛ.

В нынешнем сезоне голкипер провел 9 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 3 победы, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,6% бросков.

ЦСКА ранее уступил «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4) с общим счетом 0:11.