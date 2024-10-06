ЦСКА может обменять Просветова в «Динамо» («Матч ТВ»)
Иван Просветов может перейти в «Динамо» из ЦСКА.
ЦСКА предлагает голкипера для обмена, об этом сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что этим вариантом заинтересовалось московское «Динамо».
Иван Просветов вернулся в Россию в этом сезоне из НХЛ.
В нынешнем сезоне голкипер провел 9 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,6% бросков.
ЦСКА ранее уступил «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4) с общим счетом 0:11.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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