Абакар Гаджиев показал средний палец фанатам после замены в матче «Динамо» Махачкала с «Факелом». Воронежцы обратятся в КДК

Игрок «Динамо» Махачкала продемонстрировал неприличный жест болельщикам.

Команда из Дагестана сыграла вничью с «Факелом » в гостях в 11-м туре Мир РПЛ – 1:1.

Покидая поле после замены на 66-й минуте, полузащитник Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибуны.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », «Факел» обратится в КДК РФС «по поводу провокации трибун со стороны игрока махачкалинской команды».

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