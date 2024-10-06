Абакар Гаджиев показал средний палец фанатам после замены в матче «Динамо» Махачкала с «Факелом». Воронежцы обратятся в КДК
Игрок «Динамо» Махачкала продемонстрировал неприличный жест болельщикам.
Команда из Дагестана сыграла вничью с «Факелом» в гостях в 11-м туре Мир РПЛ – 1:1.
Покидая поле после замены на 66-й минуте, полузащитник Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибуны.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Факел» обратится в КДК РФС «по поводу провокации трибун со стороны игрока махачкалинской команды».
Изображение: t.me/sportwarehous
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости