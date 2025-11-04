  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о «ПСЖ»: «Я впечатлен их командным духом и индивидуальным мастерством. «Бавария» должна провести идеальный матч, нам противостоят фавориты ЛЧ»
2

Компани о «ПСЖ»: «Я впечатлен их командным духом и индивидуальным мастерством. «Бавария» должна провести идеальный матч, нам противостоят фавориты ЛЧ»

Венсан Компани: я впечатлен командным духом и индивидуальным мастерством «ПСЖ».

Венсан Компани высоко оценил командную игру «ПСЖ».

«Бавария» во вторник сыграет в гостях с парижанами в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень впечатлен их командным духом, умением возвращать мяч и индивидуальным мастерством. Говоря о «ПСЖ», недостаточно концентрироваться только на одном игроке. В «ПСЖ» всегда были футболисты мирового класса. У нас тоже есть эти великолепные качества, поэтому завтрашний матч будет таким захватывающим.

Конечно, индивидуальные качества необходимы для победы, мы не должны пренебрегать этим аспектом. Но «ПСЖ» делает очень сильным именно то, что они работают как команда на каждом этапе игры.

Мы должны верить в свои силы и провести идеальный матч. Нам противостоят победители Лиги чемпионов и один из фаворитов [турнира]», – сказал главный тренер «Баварии».

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?1703 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoБавария
logoлига 1 Франция
logoВенсан Компани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике о матче с «Баварией»: «Важно победить, у «ПСЖ» самая сложная жеребьевка в ЛЧ. Дембеле сыграет, он в форме»
сегодня, 20:42
Анчелотти о фаворитах ЛЧ: «Реал», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Бавария». Но матчи с большим количеством голов убивают интерес к первому этапу»
вчера, 09:11
Роббен о «Баварии»: «Один из фаворитов на финал ЛЧ. Команда практически непобедима – в хорошей форме может обыграть любого. Олисе и Диас могут сыграть решающую роль»
26 октября, 08:23
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 3-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ман Сити» – 7-й
23 октября, 11:55
Главные новости
Дьокереш не сыграет со «Славией», сообщил Артета: «Нам предстоит определить степень повреждения. Плохой знак, особенно для взрывного игрока»
сегодня, 21:29
«Реал» возложил цветы в память о Жоте перед матчем с «Ливерпулем». Трент написал письмо: «Скучаю по тебе, мой друг Диогу, каждый божий день»
сегодня, 20:54Фото
Анчелотти о реакции Винисиуса на замену в класико: «Я сказал ему, что он совершил ошибку. Очень важный игрок, у него нет проблем в клубе и сборной, у нас отличные отношения»
сегодня, 20:53
Энрике из «Зенита» вызван на матчи Бразилии с Сенегалом и Тунисом вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Роке, Куньей, Милитао и Каземиро
сегодня, 20:04
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 20:00Тесты и игры
«Иди ## ###, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» вновь скандировали кричалку в адрес тренера – на матче с «Факелом»
сегодня, 19:37
Над стадионом «Астон Виллы» создадут бесполетную зону во время матча с «Маккаби» Тель-Авив. Полиция применит беспилотники и задействует более 700 сотрудников
сегодня, 19:21
Алонсо о «Ливерпуле»: «Всегда приятно возвращаться туда, где тебя так любили. Это не просто мимолетный опыт, я был счастлив играть там, это помогло мне оказаться здесь сегодня»
сегодня, 19:10
Хейсен о поведении Винисиуса в класико: «Он извинился, так бывает в футболе. В прессе сделали из этого серьезную проблему, хотя это не так»
сегодня, 18:59
Эндрик решил уйти в аренду в «Лион» после разговора с Фонсекой. Соглашения с «Реалом» еще нет (L’Equipe)
сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» пожаловалась в УЕФА на меры полиции Парижа. Автобусам с фанатами предписано собраться на платной стоянке, добираться до стадиона можно только общественным транспортом
34 минуты назад
«Сандерленд» идет 4-м в АПЛ. До «Арсенала» 7 очков – как у «Ливерпуля» и «Борнмута»
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» и «Овьедо» голов не забили
45 минут назад
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграл вничью с «Эвертоном»
46 минут назад
Агент Лички опроверг встречу с Кахигао: «Марцел был тренером «Фатиха» и не мог вести переговоры. Мы предлагали его кандидатуру «Спартаку»
54 минуты назад
Хавбек «Балтики» Пряхин об РПЛ: «Почему бы не готовиться к медалям уже на сборах? Нужно забирать очки с «Краснодаром», «Спартаком». Это показательные матчи»
54 минуты назад
Чемпионат Италии. «Лацио» играет с «Кальяри», «Сассуоло» уступил «Дженоа»
59 минут назадLive
Спаллетти о Йылдызе: «Он напоминает Хвичу и Ди Натале. Кенан демонстрирует невероятные результаты на тренировках и в матчах»
сегодня, 21:33
Де Брюйне о травме бедра: «Я уже на пути к возвращению! Операция прошла отлично»
сегодня, 21:20
«Спартак» в итоге будет пятым, не выше. Никаких проблесков в игре, непонятно, за счет чего они могут побеждать». Дьяков о красно-белых
сегодня, 21:03