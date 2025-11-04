Компани о «ПСЖ»: «Я впечатлен их командным духом и индивидуальным мастерством. «Бавария» должна провести идеальный матч, нам противостоят фавориты ЛЧ»

Венсан Компани: я впечатлен командным духом и индивидуальным мастерством «ПСЖ».

Венсан Компани высоко оценил командную игру «ПСЖ».

«Бавария » во вторник сыграет в гостях с парижанами в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень впечатлен их командным духом, умением возвращать мяч и индивидуальным мастерством. Говоря о «ПСЖ», недостаточно концентрироваться только на одном игроке. В «ПСЖ» всегда были футболисты мирового класса. У нас тоже есть эти великолепные качества, поэтому завтрашний матч будет таким захватывающим.

Конечно, индивидуальные качества необходимы для победы, мы не должны пренебрегать этим аспектом. Но «ПСЖ » делает очень сильным именно то, что они работают как команда на каждом этапе игры.

Мы должны верить в свои силы и провести идеальный матч. Нам противостоят победители Лиги чемпионов и один из фаворитов [турнира]», – сказал главный тренер «Баварии».