ЦСКА обыграл «Динамо» впервые за 2,5 года – после трех поражений и ничьей. Побед в гостях не было с 2015-го

ЦСКА прервал серию неудачных матчей против «Динамо».

Команда Марко Николича выиграла дерби в 11-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1.

В предыдущий раз армейцы побеждали в этом противостоянии 24 апреля 2022 года, после чего последовали три поражения и ничья.

Побед в гостях у «Динамо » не было c 2015 года – тогда команда играла на «Арене Химки».