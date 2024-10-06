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ЦСКА обыграл «Динамо» впервые за 2,5 года – после трех поражений и ничьей. Побед в гостях не было с 2015-го

ЦСКА прервал серию неудачных матчей против «Динамо».

Команда Марко Николича выиграла дерби в 11-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1.

В предыдущий раз армейцы побеждали в этом противостоянии 24 апреля 2022 года, после чего последовали три поражения и ничья.

Побед в гостях у «Динамо» не было c 2015 года – тогда команда играла на «Арене Химки».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wildstat
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