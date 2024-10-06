Тен Хага могут уволить в случае поражения «МЮ» от «Виллы» (ESPN)

Эрика тен Хага могут отправить в отставку в случае поражения «МЮ» от «Астон Виллы».

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Манкунианцы сыграют в гостях с бирмингемским клубом сегодня в рамках 7-го тура АПЛ .

После 6 матчей «МЮ» под руководством тен Хага идет в таблице 14-м.

После 2 туров Лиги Европы «красные дьяволы» с 2 очками занимают 21-е место из 36.

Руководство «МЮ» встретится во вторник – через два дня после игры с «Астон Виллой»