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Тен Хага могут уволить в случае поражения «МЮ» от «Виллы» (ESPN)

Эрика тен Хага могут отправить в отставку в случае поражения «МЮ» от «Астон Виллы».

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Манкунианцы сыграют в гостях с бирмингемским клубом сегодня в рамках 7-го тура АПЛ.

После 6 матчей «МЮ» под руководством тен Хага идет в таблице 14-м.

После 2 туров Лиги Европы «красные дьяволы» с 2 очками занимают 21-е место из 36.

Руководство «МЮ» встретится во вторник – через два дня после игры с «Астон Виллой»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
отставки
logoЭрик тен Хаг
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