У Кордобы дубль и ассист с «Химками». Форвард «Краснодара» набрал 9 (6+3) очков в 6 матчах РПЛ
Джон Кордоба сделал дубль и отдал ассист в матче с «Химками».
«Краснодар» обыгрывает подмосковный клуб в 11-туре Мир РПЛ (4:0, второй тайм).
На счету Кордобы 6 голов и 3 результативные передачи в 6 матчах чемпионата России.
Колумбиец забил на один гол меньше, чем Максим Глушенков и Алексей Батраков, лидирующие в списке бомбардиров чемпионата. 6 мячей также у Манфреда Угальде и Мирлинда Даку.
По «гол+пас» Кордоба сравнялся с Эсекиэлем Барко – у обоих по 9. Больше только у Батракова – 13 (7+6).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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