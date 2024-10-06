У Кордобы дубль и ассист с «Химками». Форвард «Краснодара» набрал 9 (6+3) очков в 6 матчах РПЛ

Джон Кордоба сделал дубль и отдал ассист в матче с «Химками».

«Краснодар» обыгрывает подмосковный клуб в 11-туре Мир РПЛ (4:0, второй тайм).

На счету Кордобы 6 голов и 3 результативные передачи в 6 матчах чемпионата России.

Колумбиец забил на один гол меньше, чем Максим Глушенков и Алексей Батраков, лидирующие в списке бомбардиров чемпионата. 6 мячей также у Манфреда Угальде и Мирлинда Даку.

По «гол+пас» Кордоба сравнялся с Эсекиэлем Барко – у обоих по 9. Больше только у Батракова – 13 (7+6).