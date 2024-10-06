«Реал» не планирует покупать замену Карвахалю в январе. В клубе полностью доверяют Васкесу (As)

«Реал» не планирует покупать замену Дани Карвахалю в январе.

Ранее появилась информация , что из-за травмы испанского защитника в матче с «Вильярреалом» (2:0) мадридский клуб хочет усилиться во время январского трансферного окна.

Как сообщает As со ссылкой на источники, «Реал » не ведет поиск экстренной замены на позицию правого защитника, а также не намерен приобретать центрального защитника зимой.

Отмечается, что в команде полностью доверяют замену Карвахаля Лукасу Васкесу , а покупка игрока в центр обороны изначально не была приоритетом клуба.

«Реал» занимает второе место в Ла Лиге, набрав 21 очко в девяти матчах.

«Реал» продлил с Карвахалем контракт до 2026 года. Защитник выбыл на 8-10 месяцев