«МЮ» не забивает в 3 подряд матчах АПЛ. У команды тен Хага 5 голов в 7 турах – меньше лишь у «Саутгемптона»

«Манчестер Юнайтед» не забил в 3-м туре АПЛ подряд.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Астон Виллой » (0:0). В двух предыдущих матчах лиги «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» (0:3) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

В текущем сезоне на счету «Манчестер Юнайтед » лишь 5 голов в 7 турах АПЛ . Меньше в высшем дивизионе Англии забил лишь «Саутгемптон» – 4 гола.