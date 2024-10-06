«МЮ» не забивает в 3 подряд матчах АПЛ. У команды тен Хага 5 голов в 7 турах – меньше лишь у «Саутгемптона»
«Манчестер Юнайтед» не забил в 3-м туре АПЛ подряд.
Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0). В двух предыдущих матчах лиги «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» (0:3) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).
В текущем сезоне на счету «Манчестер Юнайтед» лишь 5 голов в 7 турах АПЛ. Меньше в высшем дивизионе Англии забил лишь «Саутгемптон» – 4 гола.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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