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«МЮ» не забивает в 3 подряд матчах АПЛ. У команды тен Хага 5 голов в 7 турах – меньше лишь у «Саутгемптона»

«Манчестер Юнайтед» не забил в 3-м туре АПЛ подряд.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0). В двух предыдущих матчах лиги «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» (0:3) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

В текущем сезоне на счету «Манчестер Юнайтед» лишь 5 голов в 7 турах АПЛ. Меньше в высшем дивизионе Англии забил лишь «Саутгемптон» – 4 гола.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
logoЭрик тен Хаг
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