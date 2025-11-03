Анчелотти о реакции Винисиуса на замену в класико: «Я сказал ему, что он совершил ошибку. очень важный игрок, у него нет проблем в клубе и сборной, у нас отличные отношения»
Карло Анчелотти: обсуждал с Винисиусом реакцию на замену в класико, это ошибка.
Карло Анчелотти обсуждал с Винисиусом Жуниором его реакцию на замену в класико.
Напомним, бразильский вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо.
«У нас с Винисиусом очень хорошие отношения. Когда что-то происходит, мы держим друг друга в курсе событий. Я говорил с Винисиусом об инциденте, о его реакции. Я сказал ему, что думаю: он совершил ошибку. Он извинился, и этот вопрос закрыт.
Он очень важный игрок, и у него нет проблем ни в сборной, ни в клубе с его тренером. А его личная жизнь? Я ему не отец и не брат. Я лишь хочу быть его тренером.
Его личная жизнь – это его личное дело», – сказал экс-тренер «Реала», ныне возглавляющий сборную Бразилии.
