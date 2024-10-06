«МЮ» не выигрывает 5 матчей подряд – 4 ничьих и поражение. Последняя победа была 17 сентября в Кубке лиги
«Манчестер Юнайтед» не побеждает 5 матчей подряд.
В игре 7-го тура АПЛ команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0).
«Манчестер Юнайтед» не смог победить ни в одном из пяти последних матчей во всех турнирах. На их счету четыре ничьих (две в чемпионате Англии и две в Лиге Европы) и одно поражение – 0:3 от «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.
Последняя победа команды датирована 17 сентября и была одержана в Кубке английской лиги над «Барнсли» (7:0).
«МЮ» занимает 14-е место в чемпионате, набрав 8 очков за 7 туров.
Тен Хага могут уволить в случае поражения «МЮ» от «Виллы» (ESPN)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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