У Левандовского 14 (12+2) очков в 11 матчах сезона. Форвард «Барсы» сделал хет-трик с «Алавесом»

Роберт Левандовски совершил 14 результативных действий в 11 матчах сезона.

Форвард «Барселоны » сделал хет-трик в игре девятого тура Ла Лиги против «Алавеса » (3:0, первый тайм).

Эти голы стали 10-м, 11-м и 12-м для 36-летнего игрока во всех турнирах в текущем сезоне. Два мяча он забил в Лиге чемпионов, еще девять – в Ла Лиге.

В чемпионате Испании Левандовски также сделал две результативные передачи.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.