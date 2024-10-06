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У Левандовского 14 (12+2) очков в 11 матчах сезона. Форвард «Барсы» сделал хет-трик с «Алавесом»

Роберт Левандовски совершил 14 результативных действий в 11 матчах сезона.

Форвард «Барселоны» сделал хет-трик в игре девятого тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:0, первый тайм).

Эти голы стали 10-м, 11-м и 12-м для 36-летнего игрока во всех турнирах в текущем сезоне. Два мяча он забил в Лиге чемпионов, еще девять – в Ла Лиге.

В чемпионате Испании Левандовски также сделал две результативные передачи.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАлавес
logoРоберт Левандовски
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