«Барселона» выиграла 8 из 9 матчей в Ла Лиге и лидирует с трехочковым отрывом от «Реала»

«Барселона» потеряла очки лишь в одном из 9 матчей в Ла Лиге.

Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Алавес » в 9-м туре – 3:0.

«Блауграна» с начала чемпионата Испании одержала 8 побед и уступила «Осасуне» (2:4). Она лидирует в таблице, опережая «Реал » на три балла. Их матч пройдет 26 октября, перед этим «Барселона » сыграет с «Севильей» (20-го).