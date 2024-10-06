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«Барселона» выиграла 8 из 9 матчей в Ла Лиге и лидирует с трехочковым отрывом от «Реала»

«Барселона» потеряла очки лишь в одном из 9 матчей в Ла Лиге.

Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Алавес» в 9-м туре – 3:0.

«Блауграна» с начала чемпионата Испании одержала 8 побед и уступила «Осасуне» (2:4). Она лидирует в таблице, опережая «Реал» на три балла. Их матч пройдет 26 октября, перед этим «Барселона» сыграет с «Севильей» (20-го).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАлавес
logoХанс-Дитер Флик
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