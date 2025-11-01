Чемпионат Италии. «Наполи» против «Комо», «Ювентус» в гостях у «Кремонезе»
В Серии А пройдут матчи 10-го тура.
В субботу «Наполи» примет «Комо», «Ювентус» сыграет с «Кремонезе».
В воскресенье «Интер» встретится с «Вероной», «Милан» проведет матч с «Ромой».
Чемпионат Италии
10-й тур
1 ноября 14:00, Фриули
1 ноября 17:00, Стадио Диего Армандо Марадона
1 ноября 19:45, Stadio Giovanni Zini
2 ноября 11:30, Марк Антонио Бентегоди
2 ноября 14:00, Артемио Франки
Не начался
2 ноября 14:00, Олимпико ди Торино
2 ноября 17:00, Эннио Тардини
2 ноября 19:45, Сан-Сиро
3 ноября 17:30, Читта-дель-Триколоре
3 ноября 19:45, Олимпийский стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
