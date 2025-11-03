Энрике из «Зенита» вызван на матчи Бразилии с Сенегалом и Тунисом вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Роке, Куньей, Милитао и Каземиро
Луис Энрике вновь получил вызов в сборную Бразилии.
На товарищеские матчи против Сенегала (15 ноября) и Туниса (18 ноября) главный тренер Карло Анчелотти вызвал следующих футболистов:
Вратари: Эдерсон («Фенербахче»), Бенто Крепски («Аль-Наср»), Уго Соуза («Коринтианс»);
Защитники: Кайо Энрике, Вандерсон де Оливейра (оба – «Монако»), Алекс Сандро, Данило (оба – «Фламенго»), Фабрисио Бруно («Крузейро»), Лусиано Жуба («Баия»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Уэсли Франса («Рома»), Маркиньос («ПСЖ»), Паулиньо Алвес («Васко да Гама»);
Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);
Нападающие: Эстевао, Жоао Педро (оба – «Челси»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Витор Роке («Палмейрас»).