«Краснодар» и «Локомотив» лидируют в Мир РПЛ после 11 туров, «Зенит» отстает на 1 очко, ЦСКА и «Динамо» – на 7, «Спартак» – на 8
ЦСКА поднялся в первую четверку в таблице Мир РПЛ.
Команда Марко Николича обыграла «Динамо» в 11-м туре и опередила сегодняшнего соперника за счет дополнительных показателей при равенстве очков (по 20).
Лидируют в чемпионате России «Краснодар» и «Локомотив» – у них по 27 баллов. По дополнительным показателям первое место занимают «быки». «Зенит» идет третьим с 26 очками.
«Спартак» расположился на шестой строчке с 19 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
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