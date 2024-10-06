«Краснодар» и «Локомотив» лидируют в Мир РПЛ после 11 туров, «Зенит» отстает на 1 очко, ЦСКА и «Динамо» – на 7, «Спартак» – на 8

ЦСКА поднялся в первую четверку в таблице Мир РПЛ.

Команда Марко Николича обыграла «Динамо » в 11-м туре и опередила сегодняшнего соперника за счет дополнительных показателей при равенстве очков (по 20).

Лидируют в чемпионате России «Краснодар » и «Локомотив » – у них по 27 баллов. По дополнительным показателям первое место занимают «быки». «Зенит » идет третьим с 26 очками.

«Спартак » расположился на шестой строчке с 19 очками.