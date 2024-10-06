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«Реал» подтвердил разрыв «крестов» у Карвахаля. Он перенесет операцию

«Реал» подтвердил разрыв крестообразной ставки у Даниэля Карвахаля.

На 93-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) защитник «Реала», пытаясь выбить мяч в борьбе с Йереми Пино, нанес тому сзади удар в область паха и сразу упал на газон с громким криком, схватившись за правое колено. 32-летний испанец смог покинуть поле только на носилках.

«После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», у Карвахаля диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв задней поверхности бедра на правой ноге. В ближайшие дни его прооперируют», – говорится в заявлении «Реала».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
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