  Эндрик решил уйти в аренду в «Лион» после разговора с Фонсекой. Соглашения с «Реалом» еще нет (L'Equipe)
Эндрик решил уйти в аренду в «Лион» после разговора с Фонсекой. Соглашения с «Реалом» еще нет (L’Equipe)

Паулу Фонсека убедил Эндрика перейти в «Лион».

Эндрик выразил желание перейти в «Лион» после разговора с Паулу Фонсекой.

По информации L’Equipe, главный тренер «Лиона» пообщался с Эндриком по телефону и убедил бразильца в проекте клуба. Форвард «Реала» хочет, чтобы сделка по аренде была заключена как можно скорее, чтобы он смог присоединиться к «Лиону» уже 1 января.

Отмечается, что «Реал» и «Лион» пока не договорились об условиях трансфера, так как мадридцы рассчитывают получить за аренду Эндрика денежную компенсацию. Кроме того, уходу Эндрика может помешать травма паха у Франко Мастантуоно.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел на поле 11 минут, выйдя на замену в матче Ла Лиги с «Валенсией» (4:0). С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
