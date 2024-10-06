Михайлов об отстранении России: «Швеция и Финляндия могут вообще остаться без медалей! Вот чего они боятся. Нас трудно обыграть, легче не встречаться»
Российская национальная команда пропустила три чемпионата мира подряд из-за отстранения решением ИИХФ.
– Как вы думаете, пустят ли нас на Олимпиаду-2026 в Италии?
– Если бы я хоть на час стал президентом Международного олимпийского комитета, то сразу бы допустил.
И все руководители МОК, а также международных федераций понимают, что без сборной России этот не те чемпионат мира и Олимпийские игры.
Но я понимаю, почему в Европе нас не пускают. Да потому, что такие команды, как Швеция и Финляндия, могут остаться вообще без медалей! Вот чего они боятся.
Россия для них – лишний конкурент. Нас же трудно обыграть. Вот и все. Поэтому легче с нами вообще не встречаться, не допуская до турниров.
– Через два года будет избираться новый президент Международной федерации хоккея (ИИХФ). Может, что-то изменится, когда уйдет Люк Тардиф?
– Я в международной федерации не работаю. Не участвую ни сбоку, ни с припеку.
Поэтому не могу сказать, что будет. Но пора уже подумать, каким может быть новый президент, кто будут кандидаты.
А то посмотрите, что получается – одних допускают, других не допускают.
Ясно, что это в корне неправильно. Как в политике говорят, двойные стандарты, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
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