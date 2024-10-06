Михайлов об отстранении России: «Швеция и Финляндия могут вообще остаться без медалей! Вот чего они боятся. Нас трудно обыграть, легче не встречаться»

Борис Михайлов высказался относительно отстранения России от хоккейных турниров.

Российская национальная команда пропустила три чемпионата мира подряд из-за отстранения решением ИИХФ.

– Как вы думаете, пустят ли нас на Олимпиаду-2026 в Италии?

– Если бы я хоть на час стал президентом Международного олимпийского комитета, то сразу бы допустил.

И все руководители МОК, а также международных федераций понимают, что без сборной России этот не те чемпионат мира и Олимпийские игры.

Но я понимаю, почему в Европе нас не пускают. Да потому, что такие команды, как Швеция и Финляндия , могут остаться вообще без медалей! Вот чего они боятся.

Россия для них – лишний конкурент. Нас же трудно обыграть. Вот и все. Поэтому легче с нами вообще не встречаться, не допуская до турниров.

– Через два года будет избираться новый президент Международной федерации хоккея (ИИХФ). Может, что-то изменится, когда уйдет Люк Тардиф?

– Я в международной федерации не работаю. Не участвую ни сбоку, ни с припеку.

Поэтому не могу сказать, что будет. Но пора уже подумать, каким может быть новый президент, кто будут кандидаты.

А то посмотрите, что получается – одних допускают, других не допускают.

Ясно, что это в корне неправильно. Как в политике говорят, двойные стандарты, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .