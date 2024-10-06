8 очков «МЮ» в 7 турах – худший результат команды за 35 лет. В сезоне-1989/90 стали 13-ми в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» показал худший за 35 лет результат на старте АПЛ.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Астон Виллой » (0:0) в выездном матче 7-го тура.

В нынешнем сезоне АПЛ у «МЮ» 2 победы, 2 ничьих и 3 поражения. Команда идет на 14-м месте в таблице, набрав 8 очков – это худший показатель манкунианцев с сезона-1989/90, когда в первых 7 турах команда набрала 7 очков. По итогам того сезона «Манчестер Юнайтед » занял 13-е место, что стало худшим результатом команды под руководством Алекса Фергюсона .

Что делать с Тен Хагом? Пора увольнять?