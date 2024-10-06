8 очков «МЮ» в 7 турах – худший результат команды за 35 лет. В сезоне-1989/90 стали 13-ми в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» показал худший за 35 лет результат на старте АПЛ.
Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0) в выездном матче 7-го тура.
В нынешнем сезоне АПЛ у «МЮ» 2 победы, 2 ничьих и 3 поражения. Команда идет на 14-м месте в таблице, набрав 8 очков – это худший показатель манкунианцев с сезона-1989/90, когда в первых 7 турах команда набрала 7 очков. По итогам того сезона «Манчестер Юнайтед» занял 13-е место, что стало худшим результатом команды под руководством Алекса Фергюсона.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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