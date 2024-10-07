«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3
«Монако» лидирует в Лиге 1 после 7 туров.
Команда, в составе которой выступает Александр Головин, возглавляет таблицу, набрав 19 очков.
У «ПСЖ», идущего на 2-м месте, 17 очков. Следом идут «Марсель» и «Реймс», набравшие по 14 баллов, на 5-м месте – «Лилль» с 13 очками.
В следующем туре Лиги 1 «Монако» примет «Лилль», а «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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