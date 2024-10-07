«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3

«Монако» лидирует в Лиге 1 после 7 туров.

Команда, в составе которой выступает Александр Головин, возглавляет таблицу, набрав 19 очков.

У «ПСЖ», идущего на 2-м месте, 17 очков. Следом идут «Марсель » и «Реймс », набравшие по 14 баллов, на 5-м месте – «Лилль » с 13 очками.

В следующем туре Лиги 1 «Монако » примет «Лилль», а «ПСЖ » сыграет со «Страсбуром».