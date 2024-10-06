Де Хеа отразил пенальти Тео и Абрахама. Защитник «Милана» ранее сфолил в своей штрафной – Кин тоже не забил

Тео Эрнандес не сумел забить «Фиорентине» с пенальти.

На 44-й минуте матча 7-го тура Серии А защитник Лука Раньери сбил хавбека «Милана» Тейани Рейндерса в своей штрафной. Главный судья Лука Пайретто назначил одиннадцатиметровый.

Эрнандес пробил низом в правый от себя угол. Голкипер Давид Де Хеа отразил удар.

Ранее нарушение французского защитника «Милана » привело к пенальти в ворота «россонери», однако форвард Мойзе Кин тоже не сумел забить.

На 54-й минуте Кин сам сфолил в своей штрафной – удар по ноге получил Матео Габбия. На сей раз бить с точки отправился Тэмми Абрахам – и Де Хеа вновь выручил «Фиорентину».

Таким образом, из трех пенальти в матче «Фиорентина» – «Милан» не был реализован ни один.