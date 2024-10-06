Де Хеа отразил пенальти Тео и Абрахама. Защитник «Милана» ранее сфолил в своей штрафной – Кин тоже не забил
Тео Эрнандес не сумел забить «Фиорентине» с пенальти.
На 44-й минуте матча 7-го тура Серии А защитник Лука Раньери сбил хавбека «Милана» Тейани Рейндерса в своей штрафной. Главный судья Лука Пайретто назначил одиннадцатиметровый.
Эрнандес пробил низом в правый от себя угол. Голкипер Давид Де Хеа отразил удар.
Ранее нарушение французского защитника «Милана» привело к пенальти в ворота «россонери», однако форвард Мойзе Кин тоже не сумел забить.
На 54-й минуте Кин сам сфолил в своей штрафной – удар по ноге получил Матео Габбия. На сей раз бить с точки отправился Тэмми Абрахам – и Де Хеа вновь выручил «Фиорентину».
Таким образом, из трех пенальти в матче «Фиорентина» – «Милан» не был реализован ни один.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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