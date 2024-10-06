«Крылья Советов» не объявили Осинькину об отставке после 0:1 от «Локомотива» (Sport24)
«Крылья Советов» не уволили Игоря Осинькина после матча с «Локомотивом».
В 11-м туре Мир РПЛ самарцы уступили со счетом 0:1. Ранее появлялась информация, что после матча с «Локомотивом» Осинькин будет уволен – вместо него «Крылья Советов» возглавит Сергей Игнашевич.
По данным Sport24, после сегодняшнего матча, несмотря на поражение, руководство «Крыльев Советов» не объявляло главному тренеру об отставке.
После 11 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице, набрав 11 очков.
Осинькин о возможной отставке из «Крыльев»: «Очень серьезный вброс. Не было разговора с клубом, что мы играем плохо. Если что-то произойдет в понедельник, значит, произойдет»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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