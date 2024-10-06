«Крылья Советов» не объявили Осинькину об отставке после 0:1 от «Локомотива» (Sport24)

«Крылья Советов» не уволили Игоря Осинькина после матча с «Локомотивом».

В 11-м туре Мир РПЛ самарцы уступили со счетом 0:1. Ранее появлялась информация , что после матча с «Локомотивом » Осинькин будет уволен – вместо него «Крылья Советов» возглавит Сергей Игнашевич.

По данным Sport24, после сегодняшнего матча, несмотря на поражение, руководство «Крыльев Советов » не объявляло главному тренеру об отставке.

После 11 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице, набрав 11 очков.

Осинькин о возможной отставке из «Крыльев»: «Очень серьезный вброс. Не было разговора с клубом, что мы играем плохо. Если что-то произойдет в понедельник, значит, произойдет»