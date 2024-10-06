«Локомотив» выиграл 13 из 14 последних матчей. У команды Галактионова 6 побед подряд

«Локомотив» выиграл шесть матчей подряд.

Команда Михаила Галактионова одолела «Крылья Советов » (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ .

Начиная с 30 июля железнодорожники провели 14 матчей и выиграли 13 из них. Единственное поражение им нанес «Краснодар» (0:3) 1 сентября.

19 октября «Локомотив » выступит в гостях у «Химок».