Над стадионом «Астон Виллы» создадут бесполетную зону во время матча с «Маккаби» Тель-Авив. Полиция применит беспилотники и задействует более 700 сотрудников

На матче «Астон Виллы» и «Маккаби» Тель-Авив усилят меры безопасности.

На матче «Астон Виллы» и «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы существенно усилят меры безопасности.

Команды сыграют в Бирмингеме 6 ноября в рамках 4-го тура общего этапа турнира. Болельщики «Маккаби» не посетят матч.

Для обеспечения безопасности на стадионе будут задействованы более 700 полицейских, а также офицеры связи, сообщает The Times. Над территорией «Вилла Парк» будет создана бесполетная зона, также полиция Уэст-Мидлендс планирует задействовать беспилотники, собак и лошадей с целью предотвратить протесты и беспорядки.

