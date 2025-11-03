  • Спортс
  • Над стадионом «Астон Виллы» создадут бесполетную зону во время матча с «Маккаби» Тель-Авив. Полиция применит беспилотники и задействует более 700 сотрудников
На матче «Астон Виллы» и «Маккаби» Тель-Авив усилят меры безопасности.

На матче «Астон Виллы» и «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы существенно усилят меры безопасности.

Команды сыграют в Бирмингеме 6 ноября в рамках 4-го тура общего этапа турнира. Болельщики «Маккаби» не посетят матч.

Для обеспечения безопасности на стадионе будут задействованы более 700 полицейских, а также офицеры связи, сообщает The Times. Над территорией «Вилла Парк» будет создана бесполетная зона, также полиция Уэст-Мидлендс планирует задействовать беспилотники, собак и лошадей с целью предотвратить протесты и беспорядки.

Горячо вокруг Израиля: английская полиция не пустила фанатов «Маккаби». Хотя премьер-министр осудил решение

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
